Eintracht fica no empate com Augsburg, mas amplia série invicta para sete jogos

A última derrota da equipe de Frankfurt aconteceu no dia 1.º de outubro, diante do Freiburg. Depois disso, foram seis jogos pelo Alemão e um outro pela Copa da Alemanha. Desta maneira, o Eintracht foi à quinta posição, com os mesmos 25 pontos do Hoffenheim, que está em quarto lugar por conta dos critérios de desempate. Os quatro primeiros vão à Liga dos Campeões, enquanto quinto e sexto lugares levam à Liga Europa. Longe da briga, o Augsburg aparece em 12.º, com 14 pontos.

Neste domingo, o Eintracht Frankfurt abriu o placar logo no início da partida. Aos 10 minutos, Alexander Meier ajeitou de cabeça para Branimir Hrgota, na meia-lua, e o atacante chutou no cantinho, sem chance de defesa.

No entanto, aos 33 minutos da primeira etapa, os donos da casa buscaram o empate. Após cobrança de escanteio afastada pela zaga do Eintracht, o sul-coreano Dong-Won Ji pegou a sobra e, de fora da área, mandou no ângulo direito do goleiro Lucas Hradecky.

Com quase uma semana completa de treinamento pela frente, o Eintracht volta a campo na próxima sexta-feira, contra o Hoffenheim, em casa. Já o Augsburg encara o Hamburgo fora de casa, no sábado.

HAMBURGO VENCE A PRIMEIRA - Também neste domingo, na partida dos desesperados na zona de rebaixamento, o Hamburgo bateu o Darmstadt 98 por 2 a 0, fora de casa, e conquistou a primeira vitória nesta edição do Campeonato Alemão. Michael Gregoritsch e Matthias Ostrzolek balançaram as redes.

Mesmo assim, as duas equipes seguem na degola. Enquanto o Darmstadt abre a zona de rebaixamento, na 16.ª posição, com oito pontos, o Hamburgo aparece em 17.º, com apenas sete pontos em 13 partidas.