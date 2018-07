Eintracht Frankfurt atropela o Hamburgo e entra no G4 do Alemão

Depois de escapar do rebaixamento por um triz em 2014 e 2016, o Hamburgo parece disposto a voltar a assustar seu torcedor com o fantasma da queda. Nesta sexta-feira, mesmo jogando em casa, viu a crise ser ampliada ao perder por 3 a 0 para o Eintracht Frankfurt, pela oitava rodada do Alemão, mantendo-se na vice-lanterna.

Holtby marcou, contra, o primeiro gol do jogo, aos 35 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, dois gols suíços garantiram a vitória do Frankfurt, com Tarashaj e Seferovic. Antes, o zagueiro Diekmeier havia sido expulso, deixando o Hamburgo com um jogador a menos.

Para o Eintracht Frankfurt, a vitória significa a entrada, ao menos provisória, no G4 do Campeonato Alemão. A equipe foi a 14 pontos, igual ao Hertha Berlin, que caiu da quarta para a quinta colocação. O Bayern Munique lidera com 17, seguido de Colônia e Red Bull Liepzig, ambos com 15.

Na outra ponta da tabela, o Hamburgo tem só dois pontos e um saldo negativo de 13 gols - fez dois e levou 15. Já são três pontos para o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Só o Ingolstadt, com um ponto, tem campanha pior.

ESPANHA - Em Pamplona, o Bétis conseguiu a vitória por 2 a 1 sobre o Osasuna com um gol aos 46 minutos do segundo tempo, marcado pelo chileno Felipe Gutiérrez. Foi o primeiro dele pelo clube, que o contratou no início da temporada junto ao Twente, da Holanda.

O resultado afastou o Bétis da briga contra o rebaixamento, chegando aos 11 pontos, na metade de cima da tabela do Campeonato Espanhol. Já o Osasuna, com seis, é o penúltimo colocado. Só o Granada está abaixo, com dois.