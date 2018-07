Eintracht Frankfurt confirma acerta com meia mexicano Próximo à zona de rebaixamento do Campeonato Alemão, o Eintracht Frankfurt resolveu se reforçar para a segunda metade da competição, com retorno no fim de janeiro. Nesta sexta-feira, o clube confirmou acerto com o meia mexicano Marco Fabian, com passagem pelo Cruz Azul. O jogador assinou contrato até a metade de 2019.