Eintracht Frankfurt demite técnico após rebaixamento O técnico Christoph Daum deixou o comando do Eintracht Frankfurt nesta segunda-feira após o rebaixamento do clube na última rodada do Campeonato Alemão. O Frankfurt caiu pela quarta vez em sua história, depois de perder por 3 a 1 para o campeão Borussia Dortmund, no sábado.