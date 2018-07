Eintracht Frankfurt e Borussia Mönchengladbach fazem jogo fraco e ficam no 0 a 0

Em um jogo de baixa qualidade técnica, o placar de 0 a 0 acabou sendo o resultado final para Eintracht Frankfurt e Borussia Mönchengladbach, que se enfrentaram pela 26.ª rodada do Campeonato Alemão, neste sábado, em Frankfurt.

Com o empate, o Eintracht Frankfurt se mantém na sétima posição do Campeonato Alemão com 37 pontos, superado no saldo de gols pelo Colônia, que perdeu para o Hamburgo na rodada. O Borussia Mönchengladbach, com 33 pontos, é o 10.º colocado da competição.

O primeiro tempo teve o domínio da equipe de Frankfurt nos números, mas o fraco ataque do time (o quinto pior do campeonato) perdeu muitas oportunidades de gol. De destaque, apenas uma bola na trave do lateral-esquerdo Taleb Tawatha.

As equipes voltaram para o segundo tempo com mais disposição, porém o cenário não se alterou. O Eintracht Frankfurt teve mais posse de bola, mas não conseguiu converter a superioridade em gols.

Aos 22 minutos, surgiu a grande chance: o zagueiro Oscar Wendt, da equipe visitante, colocou a mão na bola dentro da área. Pênalti e cartão amarelo para o defensor do Borussia Mönchengladbach. O mexicano Marco Fabián, camisa 10 do Eintracht Frankfurt, foi para a batida, mas a bola parou nas mãos do goleiro Yann Sommer.

A perda da penalidade tirou parte do ímpeto do time da casa e fez o Borussia Mönchengladbach crescer na partida, mas não a ponto de incomodar o goleiro do Eintracht Frankfurt, Lucas Hradecky. Aos 39 minutos, o zagueiro Tobias Strobl, da equipe de Mönchengladbach, fez uma falta violenta e foi expulso.