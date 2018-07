Eintracht Frankfurt e Hamburgo empatam no Alemão

Na luta para deixar as últimas posições do Campeonato Alemão, Eintracht Frankfurt e Hamburgo apenas empataram por 2 a 2, neste sábado, em partida válida pela sétima rodada do torneio nacional. Assim, os dois continuam próximos da zona de rebaixamento da competição.

O Eintracht Frankfurt chegou aos oito pontos, na 12ª colocação. Já o Hamburgo, agora sob o comando do técnico Bert van Marwijk, que dirigiu a seleção holandesa na Copa do Mundo de 2010, ocupa o 15º lugar com apenas cinco pontos.

Neste sábado, o Eintracht Frankfurt abriu o placar aos 31 minutos da primeira etapa com o gol marcado por Johannes Flum, mas sofreu o empate aos 48, com o gol de Pierre-Michel Lasogga. Marco Russ voltou a colocar o time da casa em vantagem aos nove minutos do segundo tempo, mas Marcell Jansen definiu o empate aos 41 minutos ao marcar o segundo gol do Hamburgo.