Eintracht Frankfurt empata com o Augsburg em casa

FRANKFURT - Na beira da zona de rebaixamento, o Eintracht Frankfurt escapou de mais um revés ao buscar o empate com o Augsburg, por 1 a 1, nesta sexta-feira, diante de sua torcida, na abertura da 17ª rodada, a última do Campeonato Alemão antes do fim do ano.

Com o empate, o Eintracht chegou aos 15 pontos e se garantiu fora da degola, ao menos até o recesso do fim de ano na competição. O time ocupa o 15º lugar. Já o Augsburg é o 8º colocado, com 24.

Jogando em casa, o Eintracht não conseguiu fazer valer o mando de campo no primeiro tempo. E viu o Augsburg abrir o placar aos 33 minutos de jogo, com gol de Bobadilla. Pressionado, o time anfitrião reagiu antes do intervalo e empatou, com Rosenthal, aos 41.

O duelo, contudo, não foi além no segundo tempo. E as duas torcidas não tiveram muitos motivos para comemorar. A despedida das duas equipes em 2013 terminou empatada. Os dois times só voltam a campo no fim de janeiro.

O primeiro compromisso do Augsburg no Alemão em 2014 será contra o Borussia Dortmund, no dia 25. No mesmo dia, o Eintracht Frankfurt vai receber o Hertha Berlin.