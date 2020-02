Eintracht Frankfurt empata na Áustria e se classifica às oitavas da Liga Europa

O Eintracht Frankfurt ficou com a última vaga nas oitavas de final da Liga Europa. Nesta sexta-feira, em jogo adiado por conta de um alerta de tempestade na Áustria no dia anterior, o clube alemão arrancou um empate por 2 a 2 contra o Red Bull Salzburg, na cidade austríaca de Salzburgo, e avançou por ter vencido por 4 a 1 na ida, na Alemanha, na semana passada.

A partida desta sexta-feira aconteceu depois que a Uefa realizou em sua sede, em Nyon, na Suíça, o sorteio para a definição dos confrontos das oitavas de final. Assim, o Eintracht Frankfurt, semifinalista na edição passada - caiu para o Chelsea, da Inglaterra -, terá pela frente o Basel, da Suíça. O jogo de ida, no dia 12 de março, será na Alemanha e o da volta, na cidade da Basileia, no dia 19.

Em campo, o Red Bull Salzburg sentiu bastante a ausência do centroavante norueguês Erling Haland, que foi vendido em janeiro ao Borussia Dortmund, da Alemanha, depois de ter feito oito gols pelo clube na fase de grupos da Liga dos Campeões. Os atacantes do time austríaco desperdiçaram muitas chances e não conseguiram reverter a grande desvantagem que tinham no placar geral do confronto.

A equipe da casa até conseguiu marcar primeiro com Andreas Ulmer, logo aos 10 minutos de jogo, mas a empolgação esfriou com o gol de empate do rival alemão aos 30, com o português André Silva. Na segunda etapa, somente aos 27 que o Red Bull Salzburg fez o segundo com o zagueiro Jerome Onguene. Precisava de mais dois para levar o duelo para a prorrogação, mas viu as esperanças acabarem de vez com mais um gol de André Silva, aos 38.

Com a definição de Eintracht Frankfurt x Basel, os outros confrontos das oitavas de final da Liga Europa são: Istanbul Basaksehir (Turquia) x Copenhague (Dinamarca), Olympiacos (Grécia) x Wolverhampton (Inglaterra), Rangers (Escócia) x Bayer Leverkusen (Alemanha), Wolfsburg (Alemanha) x Shakhtar Donetsk (Ucrânia), Inter de Milão (Itália) x Getafe (Espanha), Sevilla (Espanha) x Roma (Itália) e LASK Linz (Áustria) x Manchester United (Inglaterra).