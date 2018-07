Eintracht Frankfurt encerra jejum de gols, mas perde para o Stuttgart

Na quarta colocação, o Franfkurt, que não saiu do zero nos últimos cinco jogos, voltou às redes em grande estilo quando o passe de Pirmin Schwegler encontrou Stefain Aigner, que abriu o placar aos 17 da primeira etapa, encerrando assim as oito horas e 41 minutos sem gols do time da casa.

Mas Schwegler virou o vilão logo no início da segunda etapa, ao fazer pênalti em Arthur Boka e Vedad Ibisevic cobrar para empatar o jogo a favor dos visitantes.

O Stuttgart ganhou confiança e decretou a virada quando Georg Niedermeier, que já havia salvado um gol do Frankfurt em cima da linha, marcou de cabeça após escanteio cobrado por Alexandru Maxim.

Em busca de uma vaga na Liga dos Campeões da Europa, o Frankfurt somou apenas nove pontos nas partidas que realizou até aqui após a pausa de inverno.

O Stuttgart também vinha mal: esta foi apenas a segunda vitória desde que a temporada recomeçou em janeiro. A equipe tem 32 pontos e está na 12a posição, oito à frente do Augsburg, o primeiro na zona de rebaixamento do Campeonato Alemão.

(Por Brian Homewood)