Eintracht Frankfurt ganha nos pênaltis e avança à decisão da Copa da Alemanha

De modo sofrido, até mesmo na disputa por pênaltis, o Eintracht Frankfurt conseguiu nesta terça-feira a sua classificação à final da Copa Alemanha. Mesmo jogando fora de casa, na cidade de Mönchengladbach, o clube de Frankfurt ganhou do Borussia Mönchengladbach nas penalidades por 7 a 6, após empate por 1 a 1 no tempo normal e por 0 a 0 na prorrogação.

Com a classificação à decisão, que será no dia 27 de maio no estádio Olímpico, em Berlim, o Eintracht Frankfurt verá de camarote a definição de seu adversário. Ele sairá nesta quarta-feira do clássico entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund, os dois maiores clubes da Alemanha, que se enfrentarão no Allianz Arena, em Munique.

Em campo, o Eintracht Frankfurt não teve medo e desde o início buscou as suas jogadas ofensivas. Em uma delas, aos 15 minutos, o meia Taleb Tawatha marcou um belo gol ao chutar de primeira, sem deixar a bola cair, após um cruzamento da direita. A partir daí, o Borussia Mönchengladbach assumiu o controle e criou boas chances. Pouco antes do intervalo, aos 45, conseguiu o empate com Jonas Hofmann.

No segundo tempo e nos 30 minutos da prorrogação, o equilíbrio prevaleceu. Poucas oportunidades foram criadas e a decisão foi para a disputa por pênaltis. Nela, uma aula de como se bater pênaltis - os seis primeiros batedores de cada equipe acertaram a cobrança, sem chance para os goleiros.

A diferença veio a partir da sétima cobrança. Batendo primeiro, o Borussia Mönchengladbach errou no chute de Andreas Christensen, que foi parado pelo goleiro finlandês Lucas Hradecky. Era só o Eintracht Frankfurt acertar, mas aí o goleiro Yann Sommer salvou os donos da casa ao defender a batida de Guillermo Varela. Na sequência, outra vez Hradecky defendeu em cobrança de Djibril Sow. O time visitante não deu chance para o azar e conquistou a classificação no chute certeiro de Branimir Hrgota.