Eintracht Frankfurt garante permanência na elite do Alemão Um dos maiores vencedores do Campeonato Alemão, o Nuremberg esteve perto de retornar à primeira divisão do futebol alemão nesta segunda-feira. Tinha o acesso na mão até os 21 minutos da segunda etapa, quando o Eintracht Frankfurt marcou o único gol da partida que garantiu a permanência do time na Bundesliga.