Eintracht Frankfurt goleia e assume 4.º lugar do Alemão

Com a derrota, o Werder Bremen estacionou nos 21 pontos e ocupa a décima colocação, depois de iniciar o dia em nono lugar e ter sido ultrapassado na rodada pelo Freiburg, agora oitavo colocado, com 23 pontos.

Os cinco gols da partida em Frankfurt só foram acontecer no segundo tempo. Alexander Meier abriu o placar aos 2 minutos e o Werder Bremen empatou já aos 9, com Nils Petersen, mas Pirmin Schwegler e Pirmin Aigner marcaram de forma seguida, aos 17 e 18, e deixaram a equipe da casa em vantagem de 3 a 1. E, no finalzinho, aos 45, Takashi Inui decretou o 4 a 1.

Ao balançar as redes neste sábado, Meier ficou empatado com Ibisevic, do Stuttgart, no topo da artilharia do Campeonato Alemão, com dez gols cada um.