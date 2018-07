Eintracht Frankfurt renova com técnico por um ano O Eintracht Frankfurt anunciou nesta segunda-feira a renovação do contrato de Armin Veh por mais um ano, assegurando a permanência do treinador no comando da equipe até o final da temporada 2013/2014. Assim, o clube acaba com semanas de especulações sobre o futuro do treinador, de 52 anos.