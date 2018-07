Eintracht Frankfurt segura empate e mantém 4º lugar

Isso porque o Eintracht Frankfurt foi a 38 pontos e não pode mais perder a quarta posição durante a rodada do fim de semana. Em quinto aparece exatamente o Freiburg, com 35 pontos, ameaçado pelo Hamburgo, que aparece logo atrás, com 34.

Para desespero da torcida em Fraiburgo, os donos da casa perderam um gol claro aos 39 minutos do segundo tempo. Após cruzamento na área, Rosenthal escorou e Flum, sozinho com o goleiro, cabeceou por cima do gol, desperdiçando a melhor oportunidade da partida.

A rodada prossegue com seis jogos neste sábado. Destaque para o líder Bayern de Munique, que recebe o Werder Bremen. Segundo colocado, o Borussia Dortmund só joga no domingo, em casa, contra outro Borussia, o de Mönchengladbach. Também no domingo, o Bayer Leverkusen tem pela frente o lanterna Greuther Furth.