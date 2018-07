Eintracht Frankfurt vence Borussia Dortmund no Alemão

Com o resultado, o Borussia Dortmund segue com 43 pontos. Agora, a equipe, que foi eliminada na fase de grupos da Liga Europa nesta semana, torce contra o segundo colocado Bayer Leverkusen, que enfrentará o Freiburg no domingo e pode diminuir a vantagem do líder para oito pontos.

Com atuação brilhante de Raúl, que marcou todos os gols da partida, o Schalke 04 derrotou o Colônia por 3 a 0 em Gelsenkirchen. Em recuperação no Campeonato Alemão, a equipe conquistou o terceiro triunfo seguido e ocupa a décima colocação, com 22 pontos.

Em casa, o Wolfsburg completou a sexta igualdade seguida ao empatar por 2 a 2 com o Hoffenheim. O time visitante abriu 2 a 0, com gols do brasileiro Luiz Gustavo e de Sigurdsson. O Wolfsburg reagiu e chegou ao empate com gols do brasileiro Diego e de Dzeko.

O Hannover perdeu a chance de assumir a vice-liderança da competição ao perder por 3 a 1 para o Nuremberg, fora de casa. Em casa, o Werder Bremen foi superado pelo Kaiserslautern por 2 a 1 e completou a terceira partida sem vitória no Campeonato Alemão.