Eintracht Frankfurt vence o Dortmund e assume terceiro lugar no Alemão

O Eintracht Frankfurt conseguiu chegar à terceira vitória consecutiva no Campeonato Alemão neste sábado ao bater o Borussia Dortmund por 2 a 1, em casa, pela 12.ª rodada da competição. O resultado levou o time anfitrião para o terceiro lugar com 24 pontos, a seis do líder RB Leipzig, que na última sexta-feira goleou o Freiburg, fora de casa, por 4 a 1. O clube de Dortmund caiu para a sexta posição, com 21.

Os gols do triunfo foram marcados somente no segundo tempo. Huszti abriu o marcador logo no primeiro minuto. Aubameyang conseguiu empatar para os visitantes aos 33, mas Seferovic voltou a deixar o time da casa na frente no minuto seguinte.

O Eintracht Frankfurt tentará manter o embalo no próximo dia 4, um domingo, quando visitará o Augsburg pela 13.ª rodada da competição. O Borussia Dortmund buscará a reação no próximo sábado, quando receberá o Borussia Mönchengladbach.

O Borussia Mönchengladbach, por sua vez, também entrou em campo neste sábado e ficou no empate por 1 a 1 com o Hoffenheim, em casa. Dahoud abriu o marcador para o time anfitrião, mas Amiri deixou tudo igual. O resultado deixou o clube de Mönchengladbach na 13.ª colocação, com 13 pontos. Os visitantes estão em quinto lugar, com 22.

OUTROS RESULTADOS

A rodada ainda teve outros três resultados iguais neste sábado. O Colônia desperdiçou a chance de assumir a vice-liderança ao empatar por 0 a 0 com o Augsburg em seus domínios. Com o resultado, a equipe ficou na quarta colocação, com 22 pontos. O Augsburg é o 12.º, com 13.

Em Hamburgo, o time da casa ficou no 2 a 2 com o Werder Bremen e permaneceu por mais uma rodada na lanterna do Campeonato Alemão com quatro pontos. Os visitantes também estão na zona de rebaixamento, em 16.º lugar, com oito. Os gols do último colocado foram marcados por Gregoritsch. Fin Bartels e Gnabry deixaram tudo igual.

Por fim, o Ingolstadt recebeu o Wolfsburg e as equipes terminaram no empate de 1 a 1. Com o resultado, o time da casa continuou em penúltimo lugar, com seis pontos, e os visitantes estão em 14.º, com 10.