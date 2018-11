Eintracht Frankfurt vence Stuttgart e pula para 3° lugar no Campeonato Alemão

Sem grande dificuldades, o Eintracht Frankfurt confirmou a boa fase no Campeonato Alemão e venceu o Stuttgart por 3 a 0, fora de casa, na abertura da 10.ª rodada do torneio. O francês Sebastian Haller, o croata Ante Rebic e o alemão Nicolai Müller foram os autores dos gols.

Haller estava bem posicionado no lance do primeiro gol, marcado pelo atacante em posição legal, após rebote do goleiro alemão Ron-Robert Zieler, reserva no título da Alemanha em 2014, na Copa do Mundo disputada no Brasil. Depois de abrir o placar aos 10 minutos do primeiro tempo, o segundo gol dos visitantes saiu aos 31, com Rebic.

Apesar de jogar em casa, o Stuttgart pouco conseguia acionar o centroavante Mario Gómez, da seleção alemã. Já o Eintracht Frankfurt, confortável no jogo, chegou ao terceiro gol aos 43 minutos do segundo tempo, em jogada pela direita concluída de cabeça Müller.

Com o resultado, o Eintracht Frankfurt chegou ao terceiro lugar no Campeonato Alemão, com 17 pontos, mas ainda poderá ser ultrapassado por Borussia Mönchengladbach, Werder Bremen e um entre RB Leipzig e Hertha Berlin, que se enfrentam neste sábado.

O Stuttgart tem cinco pontos, desempenho que reserva o último lugar no Campeonato Alemão entre os 18 times participantes. O Borussia Dortmund lidera a competição com 21, enquanto que o Bayern de Munique está em segundo, com 19.