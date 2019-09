Eintracht Frankfurt x Arsenal: Onde assistir e horário do jogo pela Liga Europa

Eintracht Frankfurt e Arsenal se enfrentam nesta quinta-feira, às 13h55 (horário de Brasília), na Commerzbank-Arena, na Alemanha, pelo Grupo F da Liga Europa. A chave conta ainda com Standard de Liege, da Bélgica, e Vitória de Guimarães, de Portugal.

Eintracht Frankfurt x Arsenal terá transmissão pelo Fox Sports 2. O Estado também faz o tempo real da partida.

As duas equipes realizaram boa campanha na última edição da Liga Europa e coincidentemente caíram para o mesmo adversário: o Chelsea. Eintracht Frankfurt foi superado pela equipe inglesa na semifinal. Já o Arsenal perdeu na decisão.

O Arsenal chega para o jogo após empatar com o Walford, lanterna do Campeonato Inglês, por 2 a 2, fora de casa. A equipe de Londres ocupa apenas o sétimo lugar com apenas oito pontos após cinco rodadas.

Já Eintracht Frankfurt perde para o Augusburg por 2 a 1, também como visitante, pelo Campeonato Alemão. A equipe ocupa apenas o nono lugar após quatro rodadas, com seis pontos, duas vitórias e duas derrotas.