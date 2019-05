Eintracht Frankfurt x Chelsea: onde assistir ao vivo e horário do jogo pela Liga Europa

Eintracht Frankfurt e Chelsea se enfrentam nesta quinta-feira, às 16 horas (horário de Brasília), na Commerzbank-Arena, em Frankfurt, na Alemanha, pela rodada de ida das semifinais da Liga Europa. O duelo da volta será no dia 9, no estádio Stamford Bridge, em Londres.

Onde assistir Eintracht Frankfurt x Chelsea?

A partida terá transmissão da FOX Sports 2. O Estadão também faz o minuto a minuto do jogo.

O Eintracht Frankfurt também está na disputa do Campeonato Alemão e, a três rodadas do final, atualmente ocupa a quarta colocação, dentro da zona de classificação à próxima edição da Liga dos Campeões. No Campeonato Inglês, o Chelsea está na mesma situação e hoje estaria garantido na principal competição de clubes da Europa.

Na Liga Europa, o Eintracht Frankfurt disputou a fase de grupos e ficou na liderança da chave H com 100% de aproveitamento em seis rodadas contra Lazio (Itália), Olympique de Marselha (França) e Apollon Limassol (Chipre). Na segunda fase, eliminou o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e nas oitavas de final passou pela Inter de Milão. Por fim, nas quartas, se classificou contra o Benfica, de Portugal.

Pela mesma competição desde o início, o Chelsea disputou a fase de grupos e ficou na liderança da chave L com cinco vitórias e um empate contra BATE Borisov (Bielo-Rússia), Vidi (Hungria) e PAOK Thessaloniki (Grécia). Na segunda fase, eliminou o Malmoe, da Suécia, e nas oitavas de final passou pelo Dínamo de Kiev, da Ucrânia. Por fim, nas quartas, se classificou contra o Slavia Praga, da República Checa.