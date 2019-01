Eintracht Frankfurt x São Paulo: onde assistir ao vivo e horário da partida

Eintracht Frankfurt e São Paulo jogam nesta quinta-feira, às 22h (horário de Brasília), em São Petersburgo, nos Estados Unidos, pela primeira rodada da Florida Cup, torneio amistoso.

Frankfurt x São Paulo terá transmissão da TV Bandeirantes e da SporTV 2, além de acompanhamento em tempo real do Estado. As duas equipes voltam a campo no sábado, quando o São Paulo irá enfrentar o Ajax e o time alemão vai encarar o Flamengo.

O amistoso servirá para Jardine fazer testes visando a disputa do Campeonato Paulista e da Libertadores e ainda será a estreia de alguns atletas da equipe tricolor. Volpi, Hernanes e Pablo devem ser alguns dos reforços que serão titulares.