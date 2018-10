Eintracht goleia, afunda o lanterna Hannover e deixa zona de descenso do Alemão

Em um dos dois jogos que fecharam a sexta rodada do Campeonato Alemão neste domingo, o Eintracht Frankfurt goleou o lanterna Hannover por 4 a 1, em casa, afundou ainda mais o adversário na última posição da tabela e deixou a zona de rebaixamento da competição.

O resultado fez o Eintracht dar um salto expressivo na classificação ao assumir a 11ª colocação, com sete pontos, enquanto o Hannover, no último lugar, soma apenas dois. O triunfo também acabou colocando na área de descenso para a segunda divisão nacional o Stuttgart, agora 16º, com cinco pontos, depois de ter batido o Werder Bremen por 2 a 1, no último sábado.

Com a goleada deste domingo, o time de Frankfurt deu novo passar para se recuperar de de um começo difícil na temporada. Em sua segunda vitória na competição, a equipe bateu o Hannover com gols de Evan N´Dicka, Ante Rebic, vice-campeão do mundo pela Croácia neste ano, Jonathan de Guzmán e Luka Jovic. Florent Muslija fez o gol de honra para o lanterna.

O Eintracht também encerrou um jejum de vitórias que durava desde a sua estreia no Campeonato Alemão, no dia 25 de agosto, quando superou o Freiburg por 2 a 0, fora de casa.

Na outra partida que fechou a sexta rodada do Alemão, o Augsburg também aproveitou bem o fator campo para golear o Freiburg, também por 4 a 1. O finlandês Alfred Finnbogason foi o grande nome do duelo ao marcar três vezes e, de quebra, se tornou o maior artilheiro da história do clube no Campeonato Alemão, com 25 bolas na rede.

Com o resultado, o Ausgsburg se garantiu na oitava posição da competição, com oito pontos. Por outro lado, o Freiburg caiu para o 13º lugar, com sete pontos, apenas dois à frente do Stuttgart, que encabeça a zona de rebaixamento.