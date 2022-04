Eintracht supera o West Ham na Inglaterra e fica perto da final da Liga Europa

O Eintracht Frankfurt continua somando ótimos resultados na Liga Europa. Depois de calar o Camp Nou e deixar o Barcelona pelo caminho com vitória por 3 a 2, o time alemão obteve mais um excelente resultado nesta quinta-feira, ao visitar o West Ham, na Inglaterra, e abrir vantagem no duelo de ida das semifinais ao ganhar por 2 a 1. A volta ocorre daqui uma semana.

Na outra semifinal, o RB Leipzig sofreu para fazer valer o fator casa diante dos escoceses do Rangers. Mas abriu vantagem no confronto com gol de Angelino, a cinco minutos do apito final, encaminhando uma decisão alemã em Sevilla, dia 18 de maio.

Depois de surpreender e eliminar o Barcelona em pleno Camp Nou, nas quartas de final, o Eintracht iniciou com tudo e em menos de um minuto já vencia por 1 a 0 no Estádio Olímpico de Londres. Arrancada pela esquerda, Borré recebeu na entrada da área e cruzou na cabeça do jovem Knauff, de apenas 20 anos.

O jogador já havia aberto o placar diante do Barcelona e repetiu a dose. Emprestado pelo Borussia Dortmund ao Eintracht para ganhar experiência, o atacante vem se destacando e foi comunicado que vai ser aproveitado pelo vice-líder do Alemão na próxima temporada. O clube até vem comemorando seus gols na Liga Europa.

O jogo era agradável, com duas equipes priorizando o ataque. E o empate não custou a sair. Novamente em jogo aéreo. Lanzini cobrou a falta na cabeça de Zouma, que tocou para Michail Antonio igualar o marcador, resultado que prevaleceu até o intervalo.

Os alemães retornaram do vestiário decididos a buscar vantagem e voltaram a mandar no placar com uma linda trama ofensiva. O Eintracht veio trocando passes desde o meio até Sow sair na casa do gol e bater para defesaça de Aréola. Mas o rebote caiu nos pés de Kamada, que empurrou para o gol vazio. O japonês quase ampliou aos 33 minutos. Ele recebeu livre e bateu na trave.

No fim, em plástica bicicleta, o West Ham viu o empate parar no travessão e terá de se superar na Alemanha. Na fase anterior, após 1 a 1 em casa, eliminou o Lyon com 3 a 0 na França, e espera repetir a dose.

LIGA CONFERÊNCIA

Quatro equipes também iniciaram a luta por vaga na decisão da Liga Conferência nesta quinta-feira. O Olympique de Marselha do brasileiro Gerson foi até a Holanda visitar o Feyenoord e se deu mal, perdendo por 3 a 2. Cyriel e Sinisterra foram logo abrindo vantagem para os mandantes no começo da partida. A reação veio com Dieng e Gerson, ainda na primeira etapa. Na fase final, Cyriel anotou novamente e garantiu o triunfo.

Já a Roma de José Mourinho foi à Inglaterra para desafiar o Leicester. Pellegrini abriu o marcador aos 15 minutos. Mas os italianos não conseguiram segurar a vantagem e viram Lookman empatar no segundo tempo.