'El Mago' Valdivia revê futebol brasileiro em jogo diante do Flamengo na Libertadores

'El Mago' Valdivia, hoje com 37 anos e longe da melhor forma física dos tempos do Palmeiras, é um dos jogadores do Unión La Calera, do Chile, que visita o Flamengo nesta rodada da Libertadores. Valdivia assinou contrato com o clube do seu país faz dois meses, com poucas atuações ainda: quatro no total. Mas ele continua sendo aquele armador de jogadas e passes rápidos do meio de campo, a exemplo do que mostrou no Palmeiras, quando usava a camisa 10 do time de São Paulo.

Ele deve ficar no banco nesta terça-feira no Maracanã. O La Calera não é um dos grandes times da Libertadores, mas empatou com a LDU em sua estreia no Grupo G, que tem o próprio Flamengo na liderança. Quem se lembra de Valdivia sabe da sua categoria, mesmo um pouco mais veterano. Ele toca de primeira e inteligente e capaz de deixar seus companheiros na cara do gol.

Se jogar, isso ainda não está conformado, será uma preocupação a mais para o setor defensivo do Flamengo. Rogério Ceni jogou contra o ex-palmeirense. Velocidade não é seu forte, mas ele sabe segurar a bola, irritar a marcação e cadenciar a disputa dentro de campo. O La Calera não deve enfrentar um dos melhores times da América do Sul em sua casa de peito aberto. Seria um suicídio. Daí a necessidade de um cara como 'El Mago' .

O passado contra o Flamengo até pode ajudá-lo a conseguir um lugar na equipe. Das seis partidas que fez contra o time do Rio, Valdivia festejou quatro vitórias. Contra a LDU, semana passada, ele ficou no banco. Houve empate por 2 a 2. No torneio chileno, já marcou um gol de pênalti.

O torcedor do Palmeiras tem pelo Mago um sentimento de gratidão e respeito, embora tenha também reclamando muito da 'pouca vontade' do jogador de se colocar em forma para atuar naqueles anos. Ele era cobrado por se machucar demais, desfalcar a equipe e não se colocar à disposição do treinador. Mas quando entrava, o torcedor gostava do que fazia em campo. O duelo do seu La Calera com o Flamengo está marcado para 19h15.