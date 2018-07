El Salvador pune 22 atletas da seleção por manipulação

A federação de El Salvador vinha liderando as investigações nos últimos meses e considerou culpados os 22 jogadores. Segundo Carlos Mendez Cabezas, o Ministério Público do país está ajudando a conduzir o caso e a seleção nacional não atuará em nenhuma partida até o fim do inquérito.

De acordo com o que apontou a investigação, o time de El Salvador ajudou a manipular os resultados de quatro partidas: as derrotas para o México, em julho de 2011, pela Copa Ouro, para os Estados Unidos, em fevereiro de 2010, para o time norte-americano DC United, em julho de 2010, e para o Paraguai, em fevereiro do ano passado.