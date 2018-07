El Shaarawy marca mais dois e Milan vence de virada A estrela de El Shaarawy voltou a brilhar com a camisa rubro-negra nesta sexta-feira. Com dois gols do italiano de 20 anos, sensação da temporada, o Milan venceu o Catania por 3 a 1, fora de casa, no jogo que abriu a 15.ª temporada do Campeonato Italiano. Robinho, titular do time, passou em branco.