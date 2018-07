El Shaarawy volta a se contundir e desfalca o Milan

O Milan explicou que El Shaarawy sofreu uma "microfratura do quarto metatarso do pé esquerdo". O clube não revelou por quanto tempo o atacante vai desfalcar o time, mas ele não terá condições de participar do clássico de domingo com a Juventus, válido pelo Campeonato Italiano.

El Shaarawy, de 20 anos, ficou fora dos gramados por quase um mês por causa de uma lesão muscular. Após se recuperar, a expectativa era para que o duelo com o Ajax fosse o primeiro do atacante desde o dia 1º de setembro, mas isso não irá mais acontecer.

Decepcionado com a sua nova contusão, El Shaarawy expressou sua decepção através de uma mensagem publicada no seu perfil do Twitter. "Eu não acredito nisso", escreveu na rede de microblogs na internet.

Sem El Shaarawy, o Milan vai buscar nesta terça a sua segunda vitória no Grupo H da Liga dos Campeões após derrotar o Celtic por 2 a 0, em casa.