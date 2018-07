Elano acerta retorno ao Santos após seis anos

"Elano é o nosso sonho de consumo, o escolhido para o lugar de Wesley (negociado com o futebol alemão após o título da Copa do Brasil, em agosto)", disse o presidente do Santos, Luís Álvaro de Oliveira Ribeiro, em entrevista nesta terça-feira, ainda antes de as negociações com o Galatasaray terem sido concluídas. E ele já promete mais reforços. "Não vamos parar em Elano. Outros jogadores virão para atingirmos o objetivo de conquistar a Copa Libertadores pela terceira vez na nossa história."

Depois de começar a carreira no Guarani e passar também pela Inter de Limeira, Elano chegou ao Santos em 2001. Com a camisa santista, fez parte do time que foi campeão brasileiro de 2002 e de 2004, ao lado de Robinho. Depois disso, jogou no Shakhtar Donetsk, no Manchester City (Inglaterra) e no Galatasaray. E ainda foi titular da seleção brasileira na Copa do Mundo na África do Sul.

Agora, Elano volta ao Santos para formar o meio-de-campo com Arouca e Paulo Henrique Ganso na campanha da Libertadores de 2011. A expectativa é de que ele possa se apresentar ao clube já na próxima semana, após definir a sua mudança de volta para o Brasil.