Elano confirma ida à Índia em setembro, mas volta ao Santos em 2016

A terceira passagem de Elano pelo Santos será interrompida em setembro. Nesta quarta-feira, o Chennaiyin FC confirmou que o meia retornará ao clube indiano para a disputa da liga nacional do país, em acordo de empréstimo até o final deste ano, quando se encerrará a competição.

No último ano, após sair do Flamengo, Elano se transferiu para o Chennaiyin e teve sucesso pela equipe. O time foi o semifinalista do Campeonato Indiano, enquanto o meia encerrou o torneio como seu artilheiro, com oito gols marcados em 11 partidas. Depois, acertou o seu retorno ao Santos.

"Estou muito feliz de assinar com o FC Chennaiyin para jogar na segunda temporada da Liga Indiana de Futebol. Tenho memórias fantásticas da minha primeira temporada na Índia", disse Elano em declaração divulgada pelo site oficial do clube indiano.

De volta ao Santos inicialmente para a disputa do Campeonato Paulista, Elano depois ampliou o seu acordo por mais um ano, até o encerramento do próximo estadual. Agora, porém, ele voltará ao clube da Índia, retornando para o início da temporada 2016, quando há a expectativa até de que ele se aposente do futebol.

Elano venceu duas vezes o Campeonato Brasileiro (2002 e 2004), uma Copa Libertadores (2011) e o Campeonato Paulista em três oportunidades (2011, 2012 e 2015) pelo Santos, tendo disputado pouco mais de 300 jogos.

Ele vinha sendo mais aproveitado nas últimas partidas da equipe pelo técnico Marcelo Fernandes, pois Valencia foi convocado para defender a seleção equatoriana e Renato está contundido. Porém, Elano sofreu lesão na panturrilha esquerda durante jogo com o Atlético-MG e agora está em tratamento para se recuperar.