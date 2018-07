Elano corre no gramado e deve voltar ao Grêmio domingo

Elano não atua desde o jogo-treino diante do Caxias, no dia 29 de junho, quando levou uma pancada. Ele vinha realizando treinos separado e, até por precaução, ficou de fora do confronto do último final de semana. O próprio meia, no entanto, disse que está bem e indicou que deve atuar diante do Botafogo, domingo, na Arena do Grêmio.

O jogador correu ao lado do zagueiro Saimon, que também se recupera de lesão, mas não tem volta programada. Enquanto os jogadores titulares ficaram no vestiário realizando um treino regenerativo, os reservas foram ao campo fazer um leve trabalho físico, com corridas no campo.