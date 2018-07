Elano define relacionados do Santos sem Lucas Lima e David Braz

O técnico Elano definiu neste sábado a lista dos 23 relacionados do Santos sem o meia Lucas Lima e sem o zagueiro David Braz. O primeiro vai cumprir suspensão nesta rodada, diante do Grêmio, no domingo, na Vila Belmiro. Já o defensor foi cortado devido a problema físico.

Braz entrou em campo na quinta-feira, contra o Bahia, recupera de um edema na coxa esquerda. No entanto, o zagueiro sofreu uma entorse no joelho direito naquele jogo e ficou sem condições para a rodada deste fim de semana - que terá jogos somente no domingo e na segunda-feira.

Luiz Felipe será o substituto do zagueiro, formando dupla com Lucas Veríssimo. Já Lucas Lima, que levou o terceiro cartão amarelo na quinta, terá seu lugar ocupado por Vecchio na equipe.

Uma das novidades da lista de relacionados é o lateral-esquerdo Orinho, titular do Santos B nas vitórias sobre Grêmio e Atlético-MG no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Depois destas participações, ele ganhou nova oportunidade entre os relacionados da equipe principal.

Antes de divulgar a lista de convocados, Elano comandou treino no CT Rei Pelé na manhã deste sábado. E indicou a formação titular com Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Luiz Felipe e Jean Mota; Alison, Renato e Vecchio; Bruno Henrique, Arthur Gomes e Ricardo Oliveira.

Confira a lista dos relacionados do Santos:

Goleiros: Vanderlei e Vladimir;

Zagueiros: Fabián Noguera, Lucas Veríssimo e Luiz Felipe;

Laterais: Daniel Guedes, Orinho e Victor Ferraz;

Meio-campistas: Alison, Emiliano Vecchio, Jean Mota, Matheus Jesus, Renato, Serginho e Yuri;

Atacantes: Arthur Gomes, Bruno Henrique, Jonathan Copete, Kayke, Ricardo Oliveira, Rodrygo, Vladimir Hernández e Yuri Alberto.