Elano deve renovar, mas voltará para a Índia em setembro

O Santos deve anunciar nesta semana a renovação de contrato com Elano por mais um ano. Um acordo entre o clube e o jogador, no entanto, prevê uma situção curiosa. Depois da renovação, Elano dever ser emprestado para o Chennaiyin FC, da Índia, em setembro, o mesmo clube onde o jogador atuou em 2014. Em seguida, Elano voltará para disputar o Campeonato Paulista de 2016 e, provavelmente, encerrar sua carreira no primeiro semestre.

O acordo é uma forma de a diretoria retribuir a importância do jogador. Desde que chegou ao clube, em janeiro, para iniciar sua terceira passagem, o meia de 33 anos não tem se queixado do banco de reservas e se transformou em um auxiliar informal do técnico Marcel Fernandes. Nas duas vezes em que o treinador foi expulso, Elano foi o responsável por transmitir as orientações aos atletas.

Em 2015, Elano disputou 19 partidas e marcou dois gols. Nas passagens anteriores, venceu duas vezes o Campeonato Brasileiro (2002 e 2004), a Libertadores (2011) e o Campeonato Paulista em três oportunidades (2011, 2012 e 2015). No total, são 302 partidas pelo Santos e 68 gols marcados.