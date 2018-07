Elano elogia atuação do Santos e lamenta erros em derrota para o Bahia

O Santos voltou a ser derrotado na rodada deste meio de semana do Campeonato Brasileiro. Em Salvador, perdeu para o Bahia por 3 a 1, de virada, e acumulou o terceiro resultado negativo seguido. Ao contrário das ouras ocasiões, porém, o técnico Elano saiu de campo satisfeito com a atuação de seus comandados e só lamentou os erros no setor ofensivo.

"A gente lamenta. Tivemos bom volume de jogo, todos se esforçaram e se dedicaram, mas tomamos o gol de pênalti no nosso melhor momento no jogo. Saímos para jogar e sofremos gols. Criamos muito. Temos que ter calma, levantar a cabeça e continuar o trabalho", declarou.

Elano gostou da criação do Santos e exaltou o número de chances criadas, além de lamentar os gols do Bahia - foram dois de pênalti e um contra. Por isso, pediu um melhor aproveitamento no confronto diante do Grêmio, neste domingo, em casa.

"Tivemos finalizações, bolas na trave, defesas do goleiro do Bahia... Dois gols de pênalti e um contra, mas o Bahia tem o seu mérito. Fico triste pela derrota, Santos procurou a vitória e temos o Grêmio pela frente", disse.

Para esta partida, Elano não poderá contar com o meia Lucas Lima. Em baixa e sob rumores de uma possível saída ao fim da temporada, o jogador recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Ao fim da partida, ele se irritou ao ser questionado pela imprensa e se negou a dar entrevista.