Elano elogia jovem Arthur Gomes no Santos: 'Tem potencial muito grande'

Elano festejou a vitória do Santos sobre o Flamengo, por 2 a 1, na noite deste domingo, mas reservou elogios específicos ao jovem atacante Arthur Gomes. O jogador de apenas 18 anos entrou somente no segundo tempo e marcou o gol da virada dos visitantes no estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro. O resultado garantiu a vaga do time santista na fase de grupos da Copa Libertadores de 2018.

+ Elano considera positivo o afastamento de Lucas Lima do Santos

+ Destaque do time B, Diego Cardoso assina renovação com o Santos até 2019

"Eu conheço bem o Arthur. Ele tem potencial muito grande. Ele tem que melhorar algumas coisas, pode fazer muito mais, mas parabéns por essa noite. Nos deu a vitória. Temos que corrigir ao longo do tempo. Ele só tem 18 anos", analisou Elano, em entrevista coletiva concedida logo após a partida.

O atacante Arthur Gomes, por sua vez, demonstrou gratidão por ter sido valorizado pelo treinador santista e muita confiança em seu potencial. "Foi meu primeiro toque e fui abençoado com o gol. Agradecê-lo (Elano) pela oportunidade, mas acredito muito em mim. Sei que, quando posso entrar, ajudo o time. Fico feliz. Agradeço a ele pela oportunidade e a Deus", destacou o jovem atleta.

Com a vitória, o Santos chegou aos 62 pontos e confirmou matematicamente um lugar no G4 do Brasileirão. O time ainda pode ser ultrapassado na tabela pelo Palmeiras, que joga nesta segunda, às 20 horas, contra o Botafogo, no Allianz Parque, em jogo que fecha a penúltima rodada do Nacional, mas a perda da posição não terá consequência para a equipe santista em relação à vaga na Libertadores.

O Santos encerrará a sua participação no Brasileirão deste ano no próximo domingo, às 17 horas, na Vila Belmiro, contra o Avaí. O time catarinense ocupa a 18ª colocação na tabela do torneio e precisa da vitória para tentar se livrar do rebaixamento para a Série B na temporada de 2018.