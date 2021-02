Elano faz curso na CBF por Licença PRO, que será necessária para atuar na elite

Nenhum treinador poderá trabalhar em times da Série A no Brasil sem a licença PRO a partir de 2022. Disposto a voltar à beira do campo já na atual temporada, o ex-jogador Elano Blumer faz curso na CBF para receber o certificado.

Depois de dirigir a Inter de Limeira e o Figueirense em 2020, o ex-jogador da seleção brasileira pretende dar um salto na nova carreira e não esconde o sonho de realizar um primeiro trabalho em clubes da elite. Por isso, desde o fim do ano faz aulas online para adquirir conhecimento no curso da CBF.

Na segunda quinzena de fevereiro, o ex-meia participará do último período de instruções, na qual terá aulas presenciais na Granja Comary. É o último e mais elevado patamar dos cursos promovidos pela CBF Academy, instituto vinculado à Confederação Brasileira de Futebol.

Detentor da Licença A, o profissional destaca a importância do curso, cuja certificação em breve se tornará obrigatória para atuação em clubes da Série A nacional e de outros países.

"A Licença PRO é um curso de altíssimo nível, em que temos o aprendizado e a troca de experiências com os professores e outros treinadores. Além dos aspectos físicos, técnicos e táticos, também são abordados temas relacionados à gestão de grupo, questões administrativas e até a relação com a mídia", enfatiza. "Tem sido uma experiência engrandecedora, que certamente irá acrescentar bastante na sequência da minha carreira", completou.

Por causa da pandemia de covid-19, as aulas teóricas estão sendo realizadas online. No entanto, as atividades práticas serão na Granja Comary, palco de treinos da seleção brasileira na cidade de Teresópolis, no Rio.

"Reservei o mês de fevereiro para ir a Teresópolis e finalizar a Licença PRO. Logo em seguida pretendo retomar o trabalho como treinador. Já recebi sondagens de diversos clubes e acredito que muito em breve haverá uma definição sobre onde irei atuar na sequência de 2021", acrescentou Elano.