Elano festeja volta do Santos ao palco do título brasileiro de 2004

Com remanescentes do grupo campeão brasileiro pelo Santos em 2004 no elenco, casos de Elano e Robinho, a realização da partida deste domingo contra o Red Bull Brasil, pela terceira rodada do Campeonato Paulista, em São José do Rio Preto traz boas lembranças. Afinal, o Teixeirão foi o palco da vitória por 2 a 1 sobre o Vasco, resultado que sacramentou a conquista.

Autor do segundo gol do time naquela partida, Elano afirmou que será especial voltar a jogar no estádio daquela conquista. "É uma grande alegria voltar à cidade onde fomos campeões brasileiros. Nós esperamos novamente fazer um grande jogo lá. Mas é uma grande alegria retornar à cidade", comentou.

Aposentado, Léo hoje trabalha no Santos como estagiário no departamento de futebol, acompanhando o trabalho do diretor-executivo do clube, Dagoberto dos Santos. E o ex-jogador lembra que o time se sentiu em casa, o que foi fundamental para a conquista do título.

"São José do Rio Preto parou. Nós chegamos uma semana antes, treinamos lá. E a gente via no aeroporto os aviões chegando, também os ônibus. A Cidade tomada de santista. A nossa chegada no estádio foi uma coisa indescritível. Foi uma invasão da torcida do Santos lá", disse.

" SRC="/CMS/ICONS/MM.PNG" STYLE="FLOAT: LEFT; MARGIN: 10PX 10PX 10PX 0PX;