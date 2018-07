Elano leva entrada dura do zagueiro Cris e dá susto no Grêmio

PORTO ALEGRE - O elenco do Grêmio realizou um rachão na manhã desta terça-feira, no gramado do Estádio Olímpico, e o meia Elano acabou dando um susto no técnico Vanderlei Luxemburgo ao cair no gramado após sofrer uma dura entrada do zagueiro Cris.

Elano dominou uma bola na frente do defensor, que deixou de lado o caráter recreativo da atividade e entrou com força desproporcional na jogada, acertando o tornozelo direito do meio-campista. Em seguida, o jogador ficou caído no gramado, levou as mãos ao local atingido e precisou receber atendimento médico por alguns minutos, mas depois seguiu realizando o treinamento.

Arrependido pela entrada no companheiro, Cris pediu desculpas por seguidas vezes a Elano no treino no qual Luxemburgo acabou não dando pistas em relação ao time titular que deverá colocar em campo nesta quarta-feira, diante do Pelotas, fora de casa, pela segunda rodada do segundo turno do Campeonato Gaúcho.

No confronto, o comandante não poderá contar com o volante Fernando e o atacante Vargas, que servem respectivamente as seleções de Brasil e Chile, além do lateral-esquerdo André Santos, liberado pela diretoria gremista para viajar a Londres e organizar a sua mudança para Porto Alegre, depois de ter deixado o Arsenal.

Sem o trio, Kleber ou Welliton brigam por um lugar no ataque titular, enquanto Adriano deve atuar no lugar de Fernando e Guilherme Biteco na vaga de André Santos. Fábio Aurélio, que convive com lesões desde que chegou ao clube, em junho passado, ainda não poderá fazer a sua estreia nesta quarta-feira.