Elano mostra alegria com seu começo no Flamengo

RIO - Em apenas dois jogos disputados pelo novo clube, o meia Elano já marcou um gol e ganhou elogios da torcida. Por isso mesmo, ele comemora o começo da sua trajetória no Flamengo, ressaltando o desafio de defender mais um grande clube do futebol brasileiro - passou também por Santos e Grêmio, além da experiência de ter jogado no exterior (Inglaterra, Ucrânia e Turquia).

"Estou feliz. Isso é o que importa para jogar bem. Estou feliz, leve. Um gol é sempre importante. Já na primeira partida, quase saiu, mas na segunda tive a felicidade. Para sequência, isso é importante", disse o experiente meia de 32 anos.

"O Flamengo é uma dificuldade, uma responsabilidade. Joguei nos dois clubes dos maiores camisas 10 do planeta, Pelé e Zico. Com 32 anos, poderia ir para o Catar, para China, mas nasci para ser jogador de time grande, para ser cobrado. Assumi a responsabilidade e sei do tamanho dela. Pode dar certo ou não. Vai depender de mim fazer dar certo", comentou Elano, que também admite o sonho de voltar à seleção brasileira.