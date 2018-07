Elano participa de coletivo e pode reforçar o Grêmio

Nesta tarde, ele participou do treino coletivo que envolveu reservas e juniores. O jogador sofreu uma fratura em uma vértebra e estava afastado por essa razão desde o dia 18 de agosto. Mas ele não joga desde uma semana antes disso, quando reclamou de dores nas costas.

Diante do Santos, Elano pode começar no banco de reservas, uma vez que Ramiro é desfalque, por suspensão automática. Matheus Biteco, que estava na seleção sub-20, tem boas chances de retornar ao time titular. Outro que retorna e fica como opção para Renato Gaúcho é o atacante Yuri Mamute.

Nesta segunda, os atletas que atuaram na derrota para o Atlético Mineiro, domingo, em plena Arena, no aniversário de 110 anos do clube, ficaram fazendo trabalho regenerativo no vestiário do Olímpico. O atacante Kleber, que retorna de suspensão, assim como o volante Souza, poupado na última rodada, fizeram um trabalho técnico de dois toques atrás de um dos gols.