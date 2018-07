Elano revela emoção pelo primeiro gol no Flamengo

NOVA FRIBURGO - Aos 32 anos, Elano já passou por grandes clubes do futebol brasileiro, como Santos e Grêmio, e também teve uma carreira internacional, jogando no Shakhtar Donetsk (Ucrânia), Manchester City (Inglaterra) e Galatasaray (Turquia). Além disso, defendeu a seleção brasileira numa Copa do Mundo. Mesmo com esse currículo recheado, ele viveu uma emoção especial nesta quarta-feira, ao marcar seu primeiro gol pelo Flamengo, durante a vitória por 2 a 0 sobre o Friburguense pelo Campeonato Carioca.

O experiente meia disse que foi "emocionante" marcar seu primeiro gol no novo clube, logo em seu segundo jogo. Ele também contou que foi bem recebido pelo elenco flamenguista e já conseguiu uma boa adaptação. "Parece que sempre estive por aqui", admitiu.

"Fiz boa preparação e já tive a felicidade de fazer um gol em minha segunda partida. Tenho confiança que tudo pode dar certo para que a gente tenha um ano positivo", afirmou Elano. "Procuro ter regularidade. Sempre foi assim em minha carreira. No Flamengo, além disso, quero poder ajudar o grupo a ir em busca de títulos."