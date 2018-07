Elano volta ao Santos após atuar na Índia e quer jogar o ano todo

Se Robinho está perto do seu terceiro retorno ao Santos, Elano atingiu tal número nesta segunda-feira, ao se reapresentar para mais uma temporada com a camisa santista. O meio-campista, de 34 anos, estava no time que revelou Diego e Robinho, em 2004, voltou ao clube em 2011, depois no início do ano passado, e agora novamente. Entre setembro e dezembro, ele jogou a fraca Indian Super League pelo Chennaiyin.

"A saída no ano passado foi muito triste. Não foi um ano completo, mas eu já tinha um compromisso acertado na Índia. Agora em 2016, espero fazer um início bom parar acabar o ano ainda melhor", disse Elano, ao site oficial do Santos, em sua reapresentação.

Banco do Flamengo em 2014, Elano aceitou o desafio de ser um dos poucos jogadores de alto nível não-aposentados a jogar na liga indiana. Quando voltou ao Santos no ano passado, o meia já tinha o compromisso de retornar ao Chennaiyin para jogar o curto torneio no fim do ano.

Desta vez ele quer que a história é diferente e planeja passar o ano todo no Santos. "Tenho repensado algumas coisas. Vou sentar com o presidente e diretoria para saber ideia deles, mas minha vontade é jogar o ano todo. Me sinto apto para fazer uma boa temporada e tenho como grande objetivo jogar todo o Campeonato Brasileiro", contou.

Apesar da idade avançada, Elano garante que ainda tem lenha para queimar. "Ano passado joguei vários jogos, inclusive na Índia, onde atuei 14 de 17 jogos. Retomo agora para fazer uma boa parte física. Sou um cara intenso, quero ajudar dentro e fora de campo para ver o Santos campeão e chego muito motivado para fazer o que for necessário para vencermos."

Com Elano, o elenco do técnico Dorival Júnior passa a ter 33 jogadores profissionais. O clube só contratou até agora o atacante Paulinho, ex-Flamengo. Por outro lado, vendeu Rafael Galhardo (que voltava de empréstimo ao Grêmio) para o futebol belga e, entre outros, liberou o zagueiro Leonardo e o argentino Ledesma, entre outros.