Elano terá problemas para montar Santos para a despedida do ano

O último jogo do Santos na temporada de 2017 traz uma missão ingrata para o técnico interino Elano: montar o time titular que entrará em campo para enfrentar o Avaí, neste domingo, às 17 horas, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, pela 38.ª e última rodada do Campeonato Brasileiro.

O treinador não poderá contar com o volante Alison e com o atacante Ricardo Oliveira, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. O zagueiro David Braz trata de uma contratura no músculo anterior da coxa esquerda e não deve entrar em campo, situação parecida com a do lateral-esquerdo Caju, que se recupera de uma contusão muscular na perna esquerda.

Quem volta ao time é o zagueiro Lucas Veríssimo, que cumpriu suspensão automática na vitória de virada contra o Flamengo por 2 a 1, no último domingo, no estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro.

Para a partida deste domingo, a diretoria do Santos decidiu fazer uma promoção. Os ingressos para a arquibancada custarão R$ 20, com R$ 10 a meia-entrada, e as cadeiras, R$ 40 e R$ 60. Sócios-torcedores do programa Sócio Rei já podem comprar os bilhetes desde esta terça-feira. Para o público em geral, as vendas começam nesta quinta.

BASE

O lateral-direito e volante Sandro Perpetuo, do time sub-17, assinou o seu primeiro vínculo profissional com o Santos. O contrato do atleta vai até novembro de 2022. O jogador está no clube desde o sub-11, sendo formado nas categorias de base santista. Ele tem sido constantemente convocado para atuar na seleção brasileira, mostrando ser uma das gratas revelações do time.

O jogador falou da sua alegria em assinar seu primeiro contrato como profissional e também do vínculo longo com o Santos. "É um sonho realizado, mais um passo que estou dando na minha carreira. Espero que seja o primeiro contrato de muitos com o Santos. Estou realmente muito feliz", disse Sandro Perpetuo.