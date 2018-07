Elano troca o Santos pelo futebol da Índia. Mas voltará em 2016

O meia Elano fará sua despedida do Santos após o clássico contra o Corinthians, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, pela Copa do Brasil. O “adeus”, no entanto, não é definitivo. O meia de 34 anos vai vestir a camisa do Chennaiyin FC e disputar a Indian Super League, a liga profissional da Índia entre os meses de outubro e dezembro, mas voltará ao Santos em 2016. Aí sim deverá encerrar sua carreira pelo clube que o projetou.

Essas condições já estavam previstas no contrato que o meia assinou com o Santos no mês de junho. O jogador viaja para a Índia na próxima quinta-feira e já inicia a preparação para o torneio indiano.

A troca do Campeonato Brasileiro pelo Indian Super League não é tão estranha quanto parece. Elano foi um dos destaques internacionais da primeira edição da liga indiana disputada no ano passado. Também defendendo o Chennaiyin, Elano foi o artilheiro da competição com oito gols e ganhou a "chuteira de ouro".

Após o retorno ao Santos, no início deste ano, Elano não teve o protagonismo de sua primeira passagem pelo clube, quando foi fundamental para a conquista de dois títulos brasileiros e uma Libertadores. Aproveitado poucas vezes pelo técnico Marcelo Fernandes e agora por Dorival Junior, Elano se destaca pela presença nos bastidores, auxiliando a comissão técnica e orientando os jogadores mais jovens do banco de reservas.