Elano valoriza 'meninos' do Santos e faz balanço positivo da temporada

Técnico interino do Santos, Elano defendeu na noite deste domingo o desempenho dos jovens das categorias de base escolhidos por ele para atuar no empate em 1 a 1 com o Avaí, neste domingo, na Vila Belmiro, que marcou a despedida da equipe do Campeonato Brasileiro.

Elano se referia especificamente aos atacantes Rodrygo e Yuri Alberto, de 16 anos. Ambos mostraram boa movimentação, mas desperdiçaram algumas chances que poderiam dar a vitória ao time santista, que terminou o torneio na terceira colocação, com 63 pontos, atrás do Palmeiras (vice-campeão) apenas nos critérios de desempate.

"Criamos muitas oportunidades, mas faltou a bola entrar. Estávamos treinando, e coloquei os meninos por confiar muito neles. Eu coloco sem medo. Não por eu achar que são bonitinhos, mas por achar que são bons. Eles tentaram, entraram bem. Foi uma dedicação de todos muito grande", afirmou o comandante santista em entrevista coletiva após a partida.

Apesar da falta de títulos, Elano fez um balanço positivo da temporada. "Não foi 100% porque não conquistamos títulos, mas estamos entrando pela segunda vez na Libertadores por meio do Campeonato Brasileiro. Não é um trabalho de se jogar fora. É um balanço positivo. Esse grupo merece títulos, eu falei para eles, e agora é se reapresentar buscando conquistar. São dois anos batendo na trave", finalizou.

O elenco e a comissão técnica do Santos entraram em férias após o encerramento do Brasileirão. O grupo tem reapresentação marcada para a tarde do dia 3 de janeiro, no CT Rei Pelé.

Mas a contratação de reforços e até mesmo de um novo treinador está indefinida. A agremiação ainda vive a expectativa da eleição para a escolha do novo presidente para o triênio 2018-2020, marcada para o próximo sábado, na Vila Belmiro.

O sucessor de Modesto Roma Júnior - que concorre à reeleição - no comando do clube será definido pelo voto dos associados. Também disputam o pleito Nabil Khaznadar, da chapa "O Santos Que Queremos", José Carlos Peres (Somos Todos Santos), André Rueda (Santástica União).