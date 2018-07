Élber celebra volta ao Cruzeiro após empréstimos e revela 'aprendizado'

"Aprendi bastante. Desde a época que eu subi, já tinha aprendido com os jogadores que aqui estavam. Mas é diferente quando você sai. Outra rotina, outro clube. Dar o exemplo do Alex, no Coritiba, um cara que sempre conversou comigo. Isso ajuda a ganhar maturidade, ajuda bastante", declarou.

Élber passou o segundo semestre de 2014 no Coritiba, mas foi no Sport, em 2015, que conseguiu boas atuações e chamou a atenção da comissão técnica do Cruzeiro, que decidiu aproveitá-lo novamente. E o jogador não escondeu a alegria por esta volta para casa.

"Estava com saudades de todos. Já cumprimentei todo mundo, do pessoal da cozinha até o presidente. Estou muito feliz com a minha volta, espero que seja um ano de muito sucesso para o Cruzeiro", disse.