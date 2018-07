Elber e Everton deixam departamento médico do Cruzeiro e podem voltar

BELO HORIZONTE - Em grande momento na temporada, o Cruzeiro poderá ainda ter mais dois reforços para as próximas partidas. Recuperados de problemas físicos, o volante Everton e o meia Elber deixaram o departamento médico nesta quarta-feira e iniciaram a fase de recondicionamento físico, para, em breve, voltarem a ficar à disposição do técnico Marcelo Oliveira.

O jovem Elber, de 21 anos, está afastado desde o dia 17 de agosto, quando sofreu uma lesão muscular na coxa direita durante a goleada por 5 a 1 diante do Vitória. Já Everton contundiu sua coxa esquerda no dia 30 de agosto, durante treinamento da equipe.

Everton chegou a ser titular da lateral esquerda do Cruzeiro neste Campeonato Brasileiro, mas, com a boa fase de Egídio, deve voltar entre os reservas. Já Elber virou xodó da torcida com suas boas atuações no segundo tempo, quando vinha do banco, e também deve ficar como opção para Marcelo Oliveira.