Elber sofre lesão muscular e pode não defender mais o Cruzeiro em 2016

O meia Elber pode ficar de fora do resto da temporada do Cruzeiro. Na última segunda-feira, o jogador de 24 anos sofreu uma lesão muscular na coxa direita durante o treino da manhã na Toca da Raposa II. Ele foi encaminhado para exames, e nesta terça foi constatada a gravidade do problema. O prazo de recuperação é de até dois meses de afastamento.

"O Elber teve uma queixa durante o treino da segunda-feira, de uma dor forte nos adutores da coxa direita. Ele foi retirado de imediato do treino e logo iniciou o tratamento. Mais tarde, realizamos um exame de ressonância magnética que confirmou uma lesão neste grupo muscular dos adutores da coxa direita. Uma lesão importante, que tem uma previsão de cicatrização e recuperação de seis a oito semanas", explicou o médico Sérgio Freire Júnior.

Elber perdeu espaço no Cruzeiro no segundo turno do Campeonato Brasileiro, mas era uma boa opção no banco de reservas para Mano Menezes. Depois de ser um dos destaques da equipe em meio à frágil campanha do início da competição, passou a ser preterido e entrar em apenas algumas partidas. Sua última aparição foi na vitória sobre a Ponte Preta, no último dia 8.

Se o prazo máximo de afastamento for confirmado, Elber só retornará ao Cruzeiro em 2017. Mas se o processo surpreender, o jogador pode voltar a jogar nesta temporada. A última partida do time mineiro no Brasileirão está marcada para o dia 4 de dezembro, contra o Corinthians.