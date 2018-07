Elber sofre lesão na coxa e será mais um desfalque do Cruzeiro na quarta

Elber deixou a vitória do Cruzeiro sobre o Atlético Mineiro por 3 a 2, no último domingo, reclamando de dores. Os exames detectaram um edema muscular trouxeram certo alívio ao médico Walace Espada. Ele destacou que o período de afastamento dos gramados do jogador não deverá ser muito longo.

"O Elber teve um edema muscular no adutor longo da coxa esquerda. É uma lesão sem ruptura de fibras e isso melhora bastante o prognóstico, com isso reduz bastante o tempo de retorno do atleta. Ele já iniciou a fisioterapia desde ontem (segunda), após a constatação da lesão, mas o tempo será bem abreviado", declarou o médico.

Além de Elber, o Cruzeiro perdeu quatro jogadores no clássico, mas todos eles por suspensão. Diante do Atlético-MG, o lateral-direito Lucas, o lateral-esquerdo Bryan e o volante Lucas Romero foram expulsos, enquanto o zagueiro Bruno Viana foi expulso.

Com tantos desfalques, uma das novidades da escalação do Cruzeiro deverá ser o volante Bruno Ramires. O jogador garante estar pronto para receber uma chance do técnico português Paulo Bento e ajudar o time a assegurar mais um triunfo.

"O elenco é bom, independentemente de quem jogar ou não é estar focado e buscar os três pontos. Temos que entrar focados contra o Flamengo e buscar a vitória. Para ajudar o Cruzeiro, seja lateral ou zagueiro ou atacante, estou aí. Todos os jogos são difíceis. Equipes muito qualificadas. Estamos focados, com apoio da torcida, podemos conseguir os três pontos", disse.