Elche e Osasuna ficam no zero e seguem empatados A 24.ª rodada do Campeonato Espanhol começou sem gols nesta sexta-feira. Jogando em Estádio Manuel Martínez Valero, sua casa, o Elche perdeu um pênalti com Coro e ficou apenas no empate em 0 a 0 com o Osasuna, nesta noite. Os dois times, assim, seguem ameaçados pela zona de rebaixamento.