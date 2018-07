Elche fica no empate e ainda tenta evitar queda no Campeonato Espanhol

ELCHE - O Elche desperdiçou grande oportunidade de somar bons pontos nesta sexta-feira e ficar mais longe da zona de rebaixamento do Campeonato Espanhol. Jogando em casa, o time até saiu na frente do Levante, mas cedeu o empate, por 1 a 1, na parte final do jogo, e somou apenas um ponto diante de sua torcida.

Com o empate, o Elche ocupa o 15º lugar, com 36 pontos, apenas quatro acima da zona da degola. O primeiro time ameaçado de queda é o Getafe, na 18ª colocação, com 32. Agora o Elche tentará somar mais pontos para afastar o risco de queda em seus três jogos restantes no Espanhol.

Já o Levante vive situação tranquila na tabela, com 42 pontos, em 9º lugar. Mas também distante dos primeiros colocados. O sétimo colocado, Villarreal, está dentro da zona de classificação para a próxima Liga Europa, mas soma dez pontos a mais que o Levante.

A partida desta sexta, que abriu a rodada do Espanhol, foi precedida por um minuto de silêncio no Estádio Martinez Valero em homenagem a Tito Vilanova. O ex-treinador do Barcelona morreu nesta sexta, aos 45 anos, depois de uma longa batalha contra um câncer em uma glândula na garganta.

Depois da homenagem, o Elche só conseguiu abrir o placar depois do intervalo. Aos 17 minutos, Richmond Boakye fez jogada pela esquerda e finalizou da entrada da área. A bola desviou na zaga e enganou o goleiro.

Mas o time da casa não conseguiu sustentar a vantagem por muito tempo. Onze minutos depois de balançar as redes, o Elche cedeu o empate. Angel Rodriguez aproveitou rebote dentro da área, após cobrança de escanteio, e mandou para as redes, sacramentando o empate.