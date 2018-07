Elder Granja deve reforçar Atlético-PR contra São Paulo

Depois de sofrer a contusão no domingo, Elder foi substituído por Wagner Diniz, que marcou o segundo gol do empate por 2 a 2. Esperava-se que o problema pudesse ser sério, hipótese descartada após a realização do exame.

"Senti uma dor muito forte na coxa e não tive condições de continuar na partida contra o Fluminense. Fiquei preocupado, imaginando que teria uma lesão, mas o exame mostrou apenas uma contratura", contou o lateral. "Estou tratando desde domingo, já não sinto dores no local, vou treinar amanhã (quarta-feira) e acredito que estarei à disposição normalmente para o jogo contra o São Paulo".

Contratado em setembro, Elder conquistou a posição de titular e tem ajudado o Atlético-PR na boa campanha no Brasileirão. A equipe aparece na sétima colocação com 47 pontos, um atrás do Botafogo, que neste momento seria o último classificado para a Libertadores.